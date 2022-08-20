Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundular

Bakan Akar, BM Genel Sekreteri Guterres ile Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, tahıl koridoru anlaşması kapsamında Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde inceleme yaptı.
Genel Sekreter Antonio Guterres'i Milli Savunma Üniversitesi rektörlük girişinde karşılayan Bakan Akar, daha sonra Guterres ile Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti.
"Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi"
Burada görev alan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinden bilgi alan Akar ve Guterres çalışma odalarına ziyarette bulundu.
Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim"
Bakan Akar ve Guterres, merkezdeki görevlilerle tahıl sevkiyatı sürecine ilişkin toplantı yaptı.
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