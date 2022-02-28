Bakan Akar birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında yapılan ve TSK komuta kademesinin katıldığı toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durum değerlendirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi alan Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durum değerlendirildi.
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