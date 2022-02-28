Bakan Akar birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Bakan Akar birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi alan Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durum değerlendirildi.