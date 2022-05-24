Bakan Akar beraberindeki komutanlarla sınır hattına gitti

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına gitti
Kaynak: AA
Pençe Kilit Operasyonu'nda, teröristlerin saldırısında 3 askerin şehit olmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde komutanlarla sınır hattına gittiği öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede operasyonlar karadan ve havadan devam ederken Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.
DİYARBAKIR'DA BÜYÜK HAREKETLİLİK! F-16'LAR HAVALANDI
Acı haberlerin ardından Diyarbakır'daki anajet üssünde büyük hareketlilik yaşandığı gözlendi. F-16'lar peş peşe hareketlenerek bölgeyi bombardıman altına aldı. Operasyon havadan ve karadan genişleyerek devam ediyor. Teröristlerin etrafı kuşatılmaya çalışılıyor.
ŞEHİT ATEŞİ HATAY'A DÜŞTÜ
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın Hatay'ın İskenderun ailesine acı haber verildi.
Kuzey Irak bölgesinde icra edilen Pençe Kilit Harekatında Meluni Dağı kırsalında bölücü terörist unsurlar ile çıkan çatışma sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Kapılay'ın ailesine acı haberi İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından verildi.
Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay 23 yaşında ve bekardı.
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