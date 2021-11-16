Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği ele aldı. Bakan Akar, her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov telefon görüşmesi yaptı.
Hasanov, Akar'a sınırda yaşanan gerginlikle ilgili bilgi verdi, Ermenistan'ın provokasyonunun kararlılıkla engellendiğini söyledi.
Akar da her zaman olduğu gibi bugün de Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti.
Olay
Ermenistan ordusu sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralanmıştı.
Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatmış, saldırı düzenleyen Ermeni askerleri silahsızlandırılarak gözaltına alınmıştı.
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