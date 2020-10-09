Bakan Akar açıkladı: Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri ilk toplantısı NATO Karargahı'nda gerçekleşti
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri gerçekleşen görüşmeyi duyurdu.
Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:
Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi.
(Askeri heyetlerin görüşmesi) Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinden yanayız.
(Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege) Bizim haklı olduğumuzu, uluslararası hukuka, teamüllere, tarihe sürece uygun şekilde neler olduğunu, bu noktaya nasıl gelindiğini kendilerine bir daha ifade ettim. Ayrıca Türkiye'nin her konuda olduğu gibi bu konuda da haklılıktan doğan bir tutumunun olduğunu, bu konuda da bizim hiçbir şekilde diyalogdan kaçmadığımızı, her türlü diyaloğa açık olduğumuzu belirttik.
İşgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin.
- Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardı
- MSB'den flaş açıklama: Son 10 günde 24 terörist etkisiz hale getirildi
- İletişim Başkanlığı: Barış Pınarı Harekâtı'nda 600 yerleşim yeri terörden temizlenmiştir
- Türkiye'den Yunanistan'a Lozan uyarısı
- Bakan Akar açıkladı! Kritik görüşme gerçekleşti
- Kaptanı öldürüp gemide dehşet saçmıştı! 'Beni niye engelledin herkesi öldürecektim'