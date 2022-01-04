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04 Ocak 2022 Salı 21:20:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 21:20:00

Bakan Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ı kabul etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, veda ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Bakan Hulusi Akar'ın, veda ziyaretinde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştüğü bilgisi verildi.

Bakan Akar, Büyükelçi Satterfield'a yeni görevinde başarılar diledi.

Etiketler : msb milli savunma bakanlığı sosyal medya abd
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