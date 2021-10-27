27 Ekim 2021 Çarşamba 23:20:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 23:20:00
Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Kaynak: TRT Haber
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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın planlanan görüşmesi de ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
İki bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın planlanan görüşmesi öncesinde olumlu gündem oluşturulmasına yönelik adımlar üzerinde durdu.
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