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23 Ağustos 2022 Salı 22:11:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 22:11:00

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, NATO, ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Akar ve Austin, Ukrayna'daki gelişmeler, terörle mücadele, F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

Etiketler : Bakanlık NATO James Austin
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