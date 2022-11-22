Bakan Akar: ABD'den F-16 almak istiyoruz, olmazsa başka alternatifler var
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD'den F-16 almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabii bizim kafamızda başka şeyler var" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de soruları yanıtladı.
Akar, "ABD'den F-16 almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabii bizim kafamızda başka şeyler var" açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında suni bir gerekçeye ihtiyacı olmadığını ifade eden Akar, "MSB'nin yurt içinde, sınır ötesinde Suriye, Irak'ın kuzeyinde gerçekten ama gerçekten operasyon yapmak için suni bir gerekçeye ihtiyacı yok" şeklinde konuştu.
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- Bakan Akar: ABD'den F-16 almak istiyoruz, olmazsa başka alternatifler var