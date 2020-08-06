Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti

Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kabulde, ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.