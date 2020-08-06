Bakan Akar, ABD Büyükelçisi Satterfield'i kabul etti
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile görüştü.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kabulde, ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti. Görüşmede ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.https://t.co/ObFCH6tsZJ#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/nhUrW0isXI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2020
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