Bakan Akar: 2021'de 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlıkta basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2021 yılını değerlendirdi. Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak hedeflerinin teröristleri kaynağında bertaraf etmek ve tek hedeflerinin teröristler olduğunu söyledi. Akar, şunları söyledi:

* Terörist neredeyse hedefimiz orası. Amacımız da bunu taarruzi ve etkili bir şekilde yapmaya çalışırken sınırlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu da meşru müdafaa hakkı ve uluslararası hukuk kapsamında yapılan icraatlardır.

* Irak, Suriye gibi ülkeler başta olmak üzere komşularımızın sınırında, toprağında, egemenliğinde, toprak bütünlüğünde gözümüz olmadığını, niyetimiz olmadığını herkesin bilmesi lazım. Komşularımızın sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılı davranıyoruz. Bunu da ikili görüşmelerde açık ve net bir şekilde kendilerine ifade ediyoruz.

"ENVANTERİMİZDE KİMYASAL SİLAH YOK"

Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmalarının söz konusu olmadığını vurgulayan Akar, "Türkler, Kürtler, Araplar 84 milyon kardeştir. Bunun da örneği şehitliklerde görülüyor. Şehitlikleri inceleyin; Türk, Kürt, Arap yan yana yatıyorlar. Bu, kardeşliğimizin en önemli göstergesidir. Bu operasyonları yaparken de masum vatandaşlara zarar vermemek için planlama ve icra aşamasında son derece hassas davranıyoruz. Ayrıca çevre duyarlılığımız var. Çevreye zarar vermemek için elimizden gelen her türlü tedbiri alıyoruz" diye konuştu.

Akar, operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili ise, "Envanterimizde kimyasal silah yok. Olmayan bir şeyi nerede kullanacaksınız? Böyle bir şeyi kullanmamız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"2021'DE 2 BİN 795 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Akar, TSK'nın terör örgütleriyle mücadelesinin sürdüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

* Arkadaşlarımız yüksek bir moral ve motivasyonla, kar kış demeden, dağ tepe demeden faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Irak ve Suriye'de 24 Temmuz 2015ten bugüne kadar 33 bin 275 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2021'den itibaren ise 2 bin 795 terörist etkisiz hale getirildi.

* 3 tabur ve fazlasının katılımıyla 84 büyük, 1 ve 2 tabur katılımıyla 286 orta çaplı olmak üzere toplam 370 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda bin 455 mağara ve sığınak imha edildi. Kim ne derse desin 40 yıldır milletimizin başına bela olan bu terörü aziz milletimizin başından kurtarmakta kararlıyız.

Zorlu kış koşullarına rağmen operasyonların sürdüğünü aktaran Akar, "395 üs bölgesi var. Eksi 30 derecede, 3 metreye varan kar var, çığ tehlikesi var. Bütün ağır şartlara rağmen gerçekten TSK personeli ile gurur duyuyoruz. Son derece yüksek bir moral ve motivasyonla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HUDUTLARDA 495 TERÖRİST YAKALANDI"

Akar, hudut güvenliğinin namus olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

* Hudutlarımızda fiziki anlamda tesis tesisatla, idare ve teşkilat değişikliğiyle en yoğun günlerimizi yaşıyoruz. Modüler beton duvarlar var. Arkasında hendekler, kuleler, gece görüşleri, gündüz görüşleri var. Ayrıca zırhlı birliklerimiz var. Bir şey olduğunda olay bölgesine ilerliyorlar. Göç olsun, kaçakçılık olsun bunları yakılıyorlar.

* 1 Ocak 2021'den itibaren 99 bin 206 kişi geçerken, geçtikten sonra yakalandı. 314 bin 586 kişinin geçişi engellendi. Yakalananların 495'i terörist. Ayrıca hudutlarımızda yine 1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"SURİYE'DE ATEŞKESİN KALICI HALE DÖNÜŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Bakan Akar; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi harekatlarla Suriye'de terör koridorunu mümkün olmaktan çıkardıklarına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

* Terör koridoru parçalandı. Kazdıkları çukurlara teröristler gömüldü. 1 milyondan fazla insan gönüllü saygın bir şekilde, zorlamayla değil kendileri döndüler. Bu insanları kendi evlerinde huzur içinde yaşamalarını sağlamak görevimiz. Oradaki hayatın normalleşmesi için her türlü çalışma yapılıyor. Tabi Rusların uçakla yaptığı saldırılar var. Özellikle İdlib'de bu halkın hayatını zorlaştırdı. Havadan bomba attıkları oluyor. Bunlarla alakalı arazideki arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşüyor, ikaz ve protesto ediyoruz.

* 30 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile yaptığı görüşmeden sonra ihlallerin azaldığını görüyoruz. Dileğimiz herkes yerinde dursun. Ne zamana kadar? Anayasa, seçimler yapılıncaya kadar. Normal bir düzen kurulduktan sonra herkes işine gücüne bakar. Orada rejimin faaliyet göstermesi halinde yeni bir göç dalgası olacak ki Türkiye'nin artık ilave bir göçe tahammülü olmadığını kendilerine söylüyoruz. Zaman zaman telefonlaşarak, mektuplaşarak mutabakatlara uymaları konusunda kendileriyle görüşüyoruz. Tacizlere karşı misliyle karşılık veriliyor. Biz istikrardan yanayız. Ateşkesin kalıcı hale dönüşmesini istiyoruz.

"AZERBAYCAN'DA İHLALLER AZALIYOR"

Akar, Azerbaycan'daki gelişmelere değinirken, Ermenistan'a uzatılan barış elinin tutulması, bundan istifade edilmesi gerektiğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

* Bir bütün halinde o bölgenin bir istikrar adası haline gelmesi isteğimiz. Azerbaycan'da faaliyetlerimiz devam ediyor. Kardeş tugay uygulaması, birliğimizi beraberliğimizi daha da pekiştiriyor. Ateşkesin kontrolü için 30 Ocak'tan itibaren ortak merkez kuruldu. Türk ve Rus askerler birlikte çalışıyor. İHA'lardan istifade ediyorlar. İhlal olursa uygun şekilde gereğini konuşuyorlar. Orada istikrarın artık gelmeye başladığını görüyoruz.

* Ateşkes ihlalleri azalıyor gittikçe. Temennimiz çok daha istikrarlı bir durum ortaya çıkacak diye düşünüyoruz. Türk-Rus iş birliğinin başarılı olduğunu, ateşkesin devamlılığı konusunda katkı sağladığımızı görüyoruz. Mayın ve patlayıcıların temizlenmesi konusunda beraber çalışıyoruz. Bölgenin temizlenmesi için gayret gösteriyoruz.

* Mayın ve patlayıcıdan temizlenen bölgeler tarıma açılıyor ve bunun ekonomiye katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Buradaki barış havasının hem Hazar'da hem Karadeniz'e olumlu etkileri olacaktır. Güney Kafkasya'daki iş birliğini, Azerbaycan-Ermenistan meselesinde buradaki istikrarın bütün bölgeye çok olumlu etkiler yapacağını düşünüyoruz.

"AFGANİSTAN'DA 20 BİN TSK PERSONELİ GÖREV YAPTI"

Akar, Türkiye'nin Libya ile 500 yıllık yakın iş birliği, ortak tarih ve değerleri olduğuna vurgu yaparak, bu bölgede de hem askeri eğitim hem yine mayın ve patlayıcı temizleme konularında faaliyetlerinin sürdüğünü aktardı. Akar, Afganistan'da da önemli görevler icra ettiklerini kaydederek, "Olayların başladığı ilk günden itibaren 20 binden fazla TSK personeli Afganistan'da görev yaptı. Son 6 ayda Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda TSK personeli görev aldı orada. Hızlı ve ani değişen şartlar çerçevesinde istikra ortamının kaybolmasıyla orayı en son terk eden ülke olduk" dedi.

"YUNANİSTAN CİDDİ İHLALLER YAPIYOR"

Bakan Akar, Yunanistan ile sorunlar olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

* Biz bu sorunları çözmek istiyoruz. Gerçek dışı iddialarda bulunuyorlar. Türkiyeyi yayılmacı olarak gösteriyorlar. Her gün bir şeyler söylüyorlar. Avrupa'ya yakın olmalarından dolayı kendilerini güçlü gibi görüyorlar. Hayır biz güçlüyüz; çünkü haklıyız. 4'üncü toplantı Türkiye'de olacak. Konuşmaktan korkmayın. Uzmanlar konuşuyor burada.

* 3-5 gün önce Yunan Savunma Bakanı 'Geleceğiz, düşünüyoruz' diye açıklama yaptı. Bekliyoruz. Bu toplantılarla, barışçıl yöntemlerle çözüm bulunmasından yanayız. Yaptığımız bu gayretlere rağmen çok ciddi ihlaller yapılıyor. Hava sahası, karasu ihlalleri yapılıyor, Türk araçları taciz ediyor.

* Gemilerin ihlali var. Hava araçlarının ihlali var. Uluslararası anlaşmalara rağmen yakın adalara toplam 90 üst düzey ziyaret yapıldı. Sürekli bir tahrik, provokasyon var. Biz de buna karşı yapılabilecekleri yapmaya çalışıyoruz. Siyasilerin provokatif tutumları var. Gereksiz Navtexler var. Ekonomisi malum. Buna rağmen savunma bütçesini çok ciddi artırdı.

"BU SİLAHLANMA TÜRKİYE İÇİN ÇOK AZ"

Akar, Türkiye'nin Yunanistan ile NATO içinde müttefik olduğunu hatırlatarak, "Yunanistan buna rağmen çeşitli söylemlerle Türkiye'ye karşı olmadığını söyleyerek, çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor. 'Bunun ne anlamı var, NATO varken bunlar niye' diyoruz. Silahlanma var, ekonomik durumuna rağmen. 'Bu silahlanma kime karşı' diyoruz. Normal savunma için çok fazla. Türkiye için çok az. Bunu görenler görüyor. Bunlar hayal peşinde. Kendilerince boylarını aşan birtakım iddialar peşinde yürümeye devam ediyorlar. Bunun iyi komşuluk ilişkilerine aykırı olduğunu söylüyoruz. İttifak içinde ittifak NATO'yu zayıflatır, NATO'ya bir tehdit olur" dedi.