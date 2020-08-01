Barbaros'un torunları görev başında

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Kaş Fırkateyni'nde görev yapan bahriyeliler, Kurban Bayramı'na denizde vatan nöbeti tutarak girmenin gururunu yaşadı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Kaş Fırkateyni'nde görev yapan bahriyeliler, Kurban Bayramı'nı nöbet tutarak karşıladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki caydırıcı gücü Türk donanmasının kahraman bahriyelileri, görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdürüyor.

BARBAROS'UN TORUNLARI

TCG Kaş Fırkateyni'nde görev yapan "Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunlarında", yakınlarından uzakta bayram geçirmenin burukluğu olsa da, vatan için ter dökmenin gururu hakim.

Kurban Bayramı'nda Aksaz Deniz Üssü Limanı'na demirleyen fırkateynde görevli askerler, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor. Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı fırkateynde görevli askerler, birbirleriyle bayramlaştı.

TCG Kaş Fırkateyni Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Can Dalay, askerlerin tek tek bayramını kutladı. Tokalaşmadan selam verilerek yapılan bayramlaşmada, personele çikolata ikram edildi.