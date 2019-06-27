Bahreyn'de skandal

Ülkenin başkenti Manama'da düzenlenen Filistin konulu ekonomi çalıştayında skandal bir karara imza atıldı. Bahreyn, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail'den 7 gazetecinin dahi Manama'daki konferansı takip etmesine izin verirken, Anadolu Ajansı (AA) Kudüs muhabiri Esat Fırat'ın ülkeye girişine izin vermedi. Bununla yetinmeyen Bahreynli yetkililer, muhabirin ülkeye vizesiz giriş olanağı sağlayan hizmet pasaportuna da el koydu. Olayla ilgili açıklama yapan Fırat, Bahreyn makamlarının kendisine havalimanında adeta bir suçlu gibi muamele ettiklerini ve Türkiye'ye gönderileceği uçağa kadar bir yetkilinin kendisine eşlik ettiğini söyledi.