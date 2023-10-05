Bahçeli'nin sözlerini hatırlatıp son noktayı koydu: Bu işin kuzeyi, güneyi kalmadı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kıbrıs Türk Devleti" çıkışının ardından değerlendirmelerde bulundu. Katıldığı bir televizyon proramında konuşan Tatar, Bahçeli'ye Kıbrıs'ı gündeme getirdiği için teşekkür etti.

"RUMLAR, ADANIN HÜKÜMETİYMİŞ GİBİ BİR ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYOR"

Kıbrıs Rum yönetiminin Ada'nın tek hükümetiymiş gibi davrandığını dile getiren Tatar, "Madem ki Güneydeki devlet Kıbrıs Cumhuriyeti ve bütün adanın hükümetiymiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor, bizim kuzeydeki devlet de fedarasyona hazır bir devlet değil, Kıbrıs Türk Devleti ve Kıbrıs Devleti'dir" dedi.

"BÜTÜN DENİZLERDE DE HAK İDDİA EDİYORUZ"

"Bu işin kuzeyi güneyi kalmadı" diyen Tatar şunları kaydetti:

"Madem ki siz (Rum yönetimi) bütün ada yönetiminin kendinde olduğunu iddia ediyorsun biz de 'kuzey' kelimesini kaldırıyor, Kıbrıs Türk Devleti ve bütün denizlerde hak iddia ediyoruz."

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Tatar, "Sayın Bahçeli'ye konuşmasında Kıbrıs'ı gündeme getirdiği için, Kıbrıs'a önem verdiği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ "KIBRIS DEVLETİ DEMEK GEREK" DEMİŞTİ

Kazakistan'da 3 Kasım 2023'te yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda KKTC'nin gözlemci ülke olarak yerini almasının, Kıbrıs Türklüğünün tanınmasında önemli bir eşik olacağına işaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek." ifadesini kullanmıştı.

"KIBRIS TÜRK HALKI BUNU HAK ETMEKTEDİR"

Tatar, ayrıca Ankara'da Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği'ne (TDMMB) yaptığı ziyarette anavatan ve garantör ülke Türkiye'nin KKTC'nin yeni siyasetini tam anlamıyla savunduğunu işaret ederek "Türkiye'nin kurum ve kuruluşları, kamuoyu ve halkının KKTC'nin artık dünyada kabul görmesi için yaptığınız çağrılar ve çalışmalar bizler için fevkalade önemlidir. Kıbrıs Türk halkı bunu hak etmektedir." dedi.

İki devletli, milli, herkesin kabul ettiği ve ulusal çıkarlar bakımından olması gereken bir siyasetin milli siyaset haline geldiğine dikkati çeken Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi bekası ve güvenliği, aynı zamanda Türkiye'nin kendi güvenliği bakımından fevkalade olumlu bir gelişme olarak bu siyasetin yerini bulduğunu belirtti.