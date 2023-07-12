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12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:05:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:05:00

Bahçeli'nin 'emekliye seyyanen zam' çağrısına AK Parti'den cevap

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Emekliye 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılsın' çağrısına AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den cevap geldi. Güler, 'Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmemesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var.' dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Habertürk TV'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantısında gündeme getirdiği 'emekliye seyyanen' zam talebine cevap verdi.

'ÇABAMIZ OLACAKTIR'

Güler, Bahçeli'nin çağrısına ilişkin "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmemesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarfedildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber" ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM ÇAĞRISI

MHP lideri Bahçeli'nin emekliler için "Emeklilerimize verilen yüzde 25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır" dedi.

Etiketler : Abdullah Güler MHP lideri Bahçeli' emekliye seyyanen zam
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