Bahçelievler 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Bahçelievler 23 Haziran 2019 seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranları son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında yer alacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş başladı. Bahçelievler 23 Haziran son dakika gelişmeleri ve oy oranları haberimizin detaylarınd yer alacak. Bahçelievler 23 Haziran seçimi sonuçları sizlerle...

BAHÇELİEVLER SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Bahçelievler 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

BAHÇELİEVLER 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Bahçelievler 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Bahçelievler oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi. Bahçelievler belediye başkanı Hakan Bahadır oldu.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Bahçelievler belediye başkanının Hakan Bahadır olduğu seçimlerde şu adaylar yarıştı:

Saadet Partisi: Yaşar Avcı

Bağımsız Türkiye Partisi: Murat Gülen

Vatan Partisi: Cem Doğan

Büyük Birlik Partisi: Serkan Karacaoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi: Mehmet Ali Özkan

Adalet ve Kalkınma Partisi: Hakan Bahadır

Demokrat Parti: Galip Karayiğit

Demokratik Sol Parti: Sema Men

HAKAN BAHADIR KİMDİR?

Hakan Bahadır daha önce Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

Hakan Bahadır; 1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam etmiştir. 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Hakan Bahadır, radyoloji alanında ihtisas yapmıştır.

Mezuniyetinden sonra; Mersin Mut Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Hakan Bahadır, aynı dönemde Mut İlçesi Kaymakam Vekilliği görevini de yürümüştür. Mersin'deki görev süresinden sonra Küçükçekmece Milli Eğitim Dispanseri Başhekimliği görevini yürüten Dr. Hakan Bahadır buradaki görevinden sonra özel sektörde sağlık yatırımları yapmış ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betatom Emar Görüntüleme Merkezi'ni kurmuştur.

Nişantaşı Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olarak akademik alanda çalışmalar yapan Dr. Hakan Bahadır; Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektör Başkanlığı, Yeşilay Bahçelievler Şube Başkanlığı, Hasta Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Türk Judo Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Yenibosna Spor Kulübü Denetleme Kurulu Üyeliği, Gönül Yıldızları Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Radyoloji Derneği Üyeliği gibi Tıp alanında birçok sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yapmıştır.

AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılından bu yana AK Parti üyesi olan Dr. Hakan Bahadır, 2003 – 2009 yılları arasında AK Parti Bahçelievler İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevini ardından da 2009 – 2011 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra etmiştir. 2011 yılında Ak Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Dr. Hakan Bahadır 2014 yılına kadar Bahçelievler'de önemli siyasi çalışmalara imza atmıştır.

7 Haziran 2015 yılında gerçekleşen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı olan Bahadır, 1 Kasım 2015 ve 16 Nisan 2017 seçimlerinde Almanya Bavyera Eyaleti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yapmıştır. Dr. Hakan Bahadır, 2018 yılında gerçekleşen Ak Parti İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve ardından İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Judo sporu ile ilgilenen Dr. Hakan Bahadır, evli ve 1 çocuk babasıdır.

BAHÇELİEVLER NÜFUSU KAÇTIR?

Bahçelievler nüfusu 2018 yılına göre 594.053 olarak biliniyor. Bu nüfus, 298.175 erkek ve 295.878 kadından oluşuyor.

BAHÇELİEVLER HAKKINDA

İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan, Bakırköy, Güngören, Küçükçekmece ve Bağcılar’la komşu olan Bahçelievler, 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak ilçe statüsüne kavuştu.

İlçede gezebileceğiniz yerler arasında, Milli Egemenlik Parkı’nın içinde bulunan Havuzlu Köşk (Siyavuşpaşa Kasrı), Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olan Çobançeşme Köprüsü ile günümüzde sadece kalıntılarının kaldığı Viran Saray’ı sayabiliriz.

Şehrin ekonomik anlamda önde gelen ilçelerinden biri olan Bahçelievler, birçok önemli kuruluşa, çok çeşitli üniversite, kültür merkezleri ve alışveriş merkezlerine de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Türkiye’nin ilk cola fabrikası ile ilk sanayi sitelerinden biri olan Yenibosna Doğu Sanayi Sitesi de Bahçelievler’dedir.

Bunlar dışında, içerisinde nikah salonu ve toplantı salonu bulunan ilk Evlilik Alışveriş Merkezi niteliğine sahip Kuyumcukent AVM’nin de Bahçelievler’de olduğunu anımsatalım.