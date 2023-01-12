Bahçeli'den sanatçı Burhan Çaçan için taziye mesajı
Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden sanatçı Burhan Çaçan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bahçeli, evinde vefat eden sanatçı Çaçan için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Türk halk müziğinin mümtaz ve müstesna şahsiyeti, aynı zamanda sanatını icra ederken ahlaki çizgisini hiç bozmayan, hayatı boyunca vatan ve millet sevgisinden en ufak taviz vermeyen Sayın Burhan Çaçan'ın ani bir kalp krizi sebebiyle vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Yanık sesi ve yürekten seslenişiyle kalplere dokunan, gönül tellerini titreten muhterem sanatçımız Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah."
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