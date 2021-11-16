VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hafter, Libya başkanlık seçimlerinde aday!
Başkan Erdoğan'dan kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti
AB savunma bakanları, güvenlik alanında iş birliğini ele almak üzere toplandı
Kardemir, Yerli Ve Milli Tren Tekerini Rayina Oturttu
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi
Bakan Akar'dan S-400 açıklaması!
Kayıp Müslüme olayında korkunç şüphe
Rusya'dan uzayda füze testi! NASA ayağa kalktı
Bakan Yanık duyurdu: Evde bakım yardımı ödemeleri başladı
İşsizlik rakamları açıklandı
Hakkari'de Eren Kış-4 Operasyonu başlatıldı
Bakan Elvan'dan önemli enflasyon açıklaması
Soru çalamayınca teröristbaşından fırça yediler!
CHP usulü helalleşme! Başörtülüleri hedef aldı
AK Parti'den TOGG hamlesi!
Devlet başkanına suikastten aranıyordu... İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
Brexit Anlaşması'nda ‘Kuzey İrlanda' çatlağı
Yağmur ve fırtına geliyor
Karadeniz'de sular ısınıyor: Savaşa hazır olun
İsrailli casuslar bakın ne yapmış!
İBB "yürümeyen merdivenler"le kendi rekorunu kırdı
PKK'ya yönelik kritik karar! Tarihte bir ilk olacak
ABD'li eski yetkiliden kritik açıklama
17 yaşında birinci oldu
16 Kasım 2021 Salı 12:20:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 12:36:00

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Hesaplaşmadan helalleşmeyeceğiz. Sana güle güle, uğurlar olsun

ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhur İttifakı'nın 2023 için sıkı çalıştığını belirten Bahçeli, "Kurşun askerler yediği şamarı bir daha unutmayacak" dedi. Bahçeli açıklamasında, "Cumhur İttifakı'nda çatlak olmaz" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na helalleşme çıkışında bulunan Devlet Bahçeli, "Hesaplaşmadan helalleşmeyeceğiz. Sana güle güle, uğurlar olsun" ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, Cumhur ittifakına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, ittifakta çatlak yok mesajı verdi. Bahçeli, "Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız" açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bir kez daha söyleyeyim; Cumhur ittifakında çatlak patlak olmaz. Bizim ittifakımız proje, plan ve pazarlık etrafında şekillenmemiştir. Cumhur İttifakı geçmiş ile gelecek arasında köprüdür. Siparişle çalışan anket firmaları ne söylerse söylesin, 2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır.

BAHÇELİ'DEN NET İTTİFAKI MESAJI!

Türk milletinin bağımsızlığına, dev yatırım hamlelerine nasıl sahip çıktığını eninde sonunda göreceksiniz. Cumhur İttifakı olarak hep bir adım ileride olacağız. Cumhur İttifakı Türk milletinin gerçeği, Türkiye'nin gücüdür. Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızda gerginlik değil, güven vardır.

Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız.

50+1 TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli bekanın güvencesi, milli birlik ve dayanışmanın sırrıdır. Bu sistemin meşruiyet sistemi yüzde 50+1'dir. Bu itibarla yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya model olacak bir şeklidir.

SAMURAY KILIÇLI CİNAYET

Cani Başak kızımızın hiç acımadan kanını dökmüştür. Başak Cengiz için dile getireceğimiz her söz yararsızdır. Gereğini ön şartsız icra etme zamanıdır.

Kadınlarımız ölüyorsa medeniyetimiz can çekişiyor demektir. Ailenin korunması şiddetin önüne geçilmesi konusunda ruh sağlığı yasasına ihtiyaç duyulduğu tartışmasızdır. Gerekirse idam cezası bile tartışmaya açılmalıdır.

"KILIÇDAROĞLU GÜNAH ÇIKARTIYOR!"

CHP'ye oy veren kardeşlerimizle bir sorunumuz yoktur ve olmayacaktır. Bizim sorunumuz Kılıçdaroğlu ile, bu sorun sandıkta çözülecektir. Kılıçdaroğlu günah çıkartmak, geçmişiyle yüzleşmek için harekete geçmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu sana güle güle, uğurlar olsun. CHP yönetimi HDP ile FETÖ ile helalleşmiştir.

CHP'yi tebrik eden İP'i beğenen PKK'lı Duran Kalkan 'Seçimi beklemeyin sokağa çıkalım. Muhalefete daha çok destek vermeliyiz' demiş. Terör örgütü elebaşlarını şımartan CHP'dir. CHP'de yönetim işgal edilmiştir.

Etiketler : 0
Zafere Doğru ‘Çoban Sülü'

Zafere Doğru ‘Çoban Sülü'
Reynmen, Ece'ye 5 bin lira ödeyecek

Reynmen, Ece'ye 5 bin lira ödeyecek
İndirimleri takip ediyorum

İndirimleri takip ediyorum
Vinçte asılı kaldı

Vinçte asılı kaldı
Agresif tavırlarıyla dikkat çekti

Agresif tavırlarıyla dikkat çekti
Evde Kraliyet Pitonu besliyor

Evde Kraliyet Pitonu besliyor
Bergen'e saygı albümü geliyor

Bergen'e saygı albümü geliyor
Performansıyla mest etti

Performansıyla mest etti
Tek başına alışverişte

Tek başına alışverişte

EN ÇOK OKUNAN HABERLER