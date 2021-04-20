Bahçeli'den muhalefete çağrı: Sürece destek verin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin haftalık grup toplantısında konuşma yaptı. Bahçeli, yeni anayasa çalışmaları hakkında, "Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü yeni bir anayasa ile taçlandırmak, bir mutabakat metni ile bağıtlamak bu millete yapılacak en değerli hizmetlerden birisidir. Yakın bir tarihte çalışmalarımız nihayete erecek, Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi ile milletimizin şanına müstehak bir anayasa hazırlama süreci tamamlanmış olacaktır" dedi. CHP ve İYİ Parti'ye seslenen Bahçeli, "Gelin siz de destek verin" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Tek Meclis, Ankara'nın Ulus semtinde anıt gibi yükselen Büyük Millet Meclisi'dir. İşgale, ihanete karşı ilk Meclis'in eşsiz iradesi ile mücadele edilmiştir. İlk Meclis, istiklal haysiyetini millet hesabına varlığında toplamıştır. Kardeşliğimize musallat olan gelişmeler karşısında en önemli dayanma gücümüz siz muhterem milletvekillerinin yüksek iradesinde saklıdır.

FEZLEKE ÇAĞRISI

Fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı. Hiçbir menfur oluşumun, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının gazi Meclis'te yeri olamaz. TBMM'de eşkiyanın hükmü değil, milletin hükmü geçerlidir. Gazi Meclis'te her fikre cevaz vardır ama bölücülüğü, ihanete icazet yoktur.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Yeni anayasa çalışmaları hiç sonlanmamıştır. Maalesef son 60 yıla damga vuran darbe anayasaları millet ve devlet hayatının işleyişini kilitlemiştir. Türkiyemizin yepyeni, sivil nitelikli, geniş katılımlı, toplumun her kesimini içine alacak, tüm düşünceleri kapsayacak bir anayasaya ihtiyaç olduğunu görmek lazımdır. Yalın ve anlaşılır, hükümleri arasındaki çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bize özgü, bizi yansıtan bir anayasa ile cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kucaklamamız kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu göreve MHP ön şartsız hazırdır. Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk Milleti'nin hedefidir. Siyasi partilerden, STK'lardan, fikir ve düşünce hayatımızı yönlendiren çevrelerden yeni anayasaya karşı çıkan henüz görülmemiştir. CHP kaçak güreşiyor, İP ucuz bahanelere sığınıyor. Yönetim hayatımızda müstesna bir reform yapılmış, milli özlemlerle uyumlu bir sistem uygulanmaktadır. Türk tipi başkanlık modeline abuk subuk gayelerle karşı çıkmak eğer cehalet değilse, biliniz ki işbirlikçiliktir. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü yeni bir anayasa ile taçlandırmak, bir mutabakat metni ile bağıtlamak bu millete yapılacak en değerli hizmetlerden birisidir. Yakın bir tarihte çalışmalarımız nihayete erecek, Cumhur İttifakı'nın ortak iradesi ile milletimizin şanına müstehak bir anayasa hazırlama süreci tamamlanmış olacaktır.

CHP VE İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI YAPTI

CHP'ye sesleniyorum, gelin siz de destek verin, İP'e sesleniyorum, bunun içinde siz de yer alın. Yeni bir sayfa açalım. Gelin mağlubiyet yaşamayın, mahcubiyet duymayın. Gelin darbe anayasasından milletimizi kurtaralım.

DENDİAS'IN TARTIŞMALI ANKARA ZİYARETİ

Dendias'a haddini bildiren Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu huzurlarınızda tebrik ediyorum. Yunan bakan sert kayaya çarpmış, parmak sallayayım derken Türk pençesi yemiştir. Bize göre buradaki hedef Rusya ve Ukrayna gerilimindeki sağlam duruşumuzu bozmaktır. Yunanistan'ın maşalık ve korsanlığa savrulması, ülkenin bakanının olay çıkarmak niyetiyle Türkiye'ye gelmesi ucuz bir oyundur. Akdeniz'in güvenliğini tehdit eden yegane ülke Yunanistan'dır. Bu çürük kafaların, Batı Trakya'daki azınlığın Türk olduğunu, bunu kimsenin değiştiremeyeceğini bilmeleri şarttır. Lozan Anlaşması çiğnenmektedir. Soydaşlarımız asla yalnız değildir, asla çaresiz değildir. Yunanistan tarihten hiç ders almamıştır. Anadolu'dan kaçarken Yunan askerlerinin Ege'ye nasıl döküldüğünü bu küçük ülke sanıyorum hafızasından çıkarmıştır. Densiz Densias'a destursuz bağa girenin sopa ile kovalanacağını birilerinin tek tek anlatmasında yarar vardır. Yunanistan aklını başına almazsa, bu gidişle değil kulağından boynundan da mahrum kalacaktır.

Herkes soyuna çekecek, kanının gereğini yapacaktır. Türkiye alerjisi ortak paydaları olan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve BAE'nin Dışişleri Bakanları düzeyinde özel bir toplantıda bir araya gelmeleri, cephenin faal olduğunu göstermektedir.

AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE TEPKİ

Bildiri tertibine sahip çıkan kim varsa Yunanistan'ın hizasındadır. Sami Selçuk'un 4 Nisan darbe çağrısının mertçe kaleme alındığını açıklaması ise tam manasıyla namertliktir. Düşünce özgürlüğü ile izah eden cunta sevdalıları, hangi amaçların propaganda faaliyetleri ile tetiklenmişlerdir.

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI

128 milyar dolar nerede sorusu ihanetin maskesi olarak mı kullanılmalı? Somut ve rasyonel veriler ifadeleri doğruluyor, ne var ki, CHP, İP, HDP 128 milyar doların akıbetini sorguluyor. 104 emekli amiral bildirisinin hesabını verin? Çünkü alayınız işin içindesiniz. Aradığınız para devletin kasasında peki siz neredesiniz?

KKTC'DEKİ KURAN KURSU KARARI

Kuran'ı Kerim'in öğretilmesinin neresi laikliğe aykırıdır. AYM'ler her yerde çıban başı. KKTC Anayasa Mahkemesi'nin bu ilkel kararından dönmesi inancımıza saygının bir gereğidir. Mahkeme kararını kınıyor, asıl laikliğe aykırılığın bu mahkemenin varlığında ortaya çıktığını söylemek istiyorum.