Bahçeli'den kilisedeki saldırıya kınama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

İSTANBUL'DAKİ KİLİSE SALDIRISI

Toplumsal huzurumuzu bozmak, asayiş ve güvenliğimizi bulandırmak amacıyla zillet saçan Türkiye düşmanları hiç boş durmuyor. Gelişmeleri dikkatle, temkinle kavramalı ve takip etmeliyiz. 31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı planlayan karanlık ellere azami şekilde uyanık olmalıyız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak devletin başlıca görevi olmakla birlikte hukukun üstünlüğünden taviz vermemek de hepimizin sorumluluğuna emanettir

Türkiye, terör örgütlerinin, küresel bağlantılı organize suç şebekelerinin, azılı kanun kaçaklarının, uyuşturucu tacirlerinin, düzensiz göçmenlerin oyun alanı, eylem sahası olamaz, olmamalıdır. Milli güvenliğimizi stratejik bir akıl ve dayanışmayla zinde tutmalıyız. Türkiye'nin istikbalini milletin iradesi belirleyecektir.

Bizim tek düşüncemiz Türk milleti ve Türkiye'dir. Akıl ve ahlakımızın haznedarı büyük Türk milletidir. Türk vatanı yeryüzü cennetimizdir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği tartışma kabul etmez yegane gayemizdir.

MERSİN MİTİNGİ

Hiç kimse boş hayale kapılmasın, yanlış hesap yapmasın. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir. Mersin'e ambargo koyan bölücülere bundan sonra rahat yüzü yoktur.

31 Mart 2024'te Mersin Cumhur İttifakının yönetimine geçecektir, diğerleri nal toplayacak, heba ettiği yılların altında kalacaktır.

Mersin'deki coşkunun bu hafta sonu Manisa'da tekerrür etmesini temenni ediyorum. Çok çalışacağız, hiçbir mazerete sığınmadan geceyi gündüze katacağız. Yerel yönetimleri köhne siyasetten kurtaracağız.

Şehirlerimizi, umutlarımızı, ekmeğimizi büyüteceğiz. Yol haritamızı hazırladık, rotamızı çizdik. Önümüze fitne bariyerleri dikenleri kırıp geçeceğiz. Vatana sahip çıkacağız. Varsın birileri devşirilsin, demlensin, siyasi fırıldağa dönüşsün.

Çırpınışları boşuna, hevesleri beyhudedir. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Alayının hesabını demokrasinin imkanlarıyla göreceğiz. Camide, cemevinde, duada, dilekte, gönülde, kalpte, insanımızla kucaklaşacağız. Düşman beslemelerinin karşısında sonuna kadar dimdik duracağız.

31 Mart'ta ihanet değil, hizmet ve hidayet kazanacaktır. 31 Mart'ta cüzdan ve cukka hesabı yapan curcuna siyaseti değil, milli şerefin timsali MHP ve Cumhur İttifakı başarıya ulaşacaktır.