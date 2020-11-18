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18 Kasım 2020 Çarşamba 21:05:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 21:05:00

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Bu müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir

Kaynak: İHA

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MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'a hürmet ve hayranlığı bellidir. Ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun habis ve hastalıklı konuşmaları dikkatle incelendiğinde nasıl bir girdabın içine düştüğü, nasıl bir hezeyan ve melanete gömüldüğü gayet net olarak anlaşılacaktır. Üslubunun kindarlığı, siyaset usulünün kirliliği herkesin malumudur. “Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'a hürmet ve hayranlığı bellidir. Soros'un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala'ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir. PKK'lı teröristlerle iç dışlı olduğu ise son derece berraktır. Ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir.

Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur:

1-Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur.

2- Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür.

3- Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır”

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