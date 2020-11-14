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14 Kasım 2020 Cumartesi 18:15:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 18:15:00

Bahçeli'den İbrahim Metin ve Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden eski MHP Genel İdare Kurulu üyesi İbrahim Metin ile gazeteci yazar Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı yayınladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkücü odur ki, sürüden kafasını kaldırıp nereye gittiğini gören insandır. Ülkücü lider insandır." sözünü anımsatarak İbrahim Metin'in ömrünü davasına adayan mümtaz ve muhterem bir insan olduğunu kaydetti.

Partide önemli görevler alan, Devlet Gazetesi ile Töre-Devlet Yayınevinin sahibi İbrahim Metin'in, arkasında pek çok iz bırakarak geçen hafta ebediyete irtihal ettiğini belirten Bahçeli, "Konya'dan çıkıp Türk milliyetçiliğinin simge isimlerinden birisi olmuştu. Fikir ve düşünceleriyle milli gönülleri aydınlatmıştı. Merhum dava insanımız İbrahim Metin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Gazeteci yazar Ahmet Kekeç'in de yakalandığı Kovid-19 hastalığından kurtulamayarak hayata gözlerini yumduğunu hatırlatan Bahçeli, Türk basınının irade sahibi, inanmış bir kalemini kaybettiğini ifade etti. Bahçeli, Kekeç'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediğinde bulundu.

Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görenlere de şifa dileyen Bahçeli, "Hayatını kaybedenlere Allah rahmet etsin. Tedbirli olalım, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim. Çünkü virüs bizden daha güçlü değildir. Başaracağız, bu virüsü yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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