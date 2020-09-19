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19 Eylül 2020 Cumartesi 15:03:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 15:03:00

Bahçeli'den Gaziler Günü'nde flaş açıklamalar: Hak yerini bulmalı

Kaynak: AA

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziler Günü sebebiyle yaptığı açıklamada bir kahramanın aldığı yaranın büyüklüğüne bakılmaksızın gazi sayılması gerektiğini vurguladı 'Hak yerini bulmalı, adalet tecelli etmeli' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir kahramanın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne bakılarak değerlendirme yapmanın, gazi olup olmayacağına karar vermenin manevi, tarihi ve ahlaki açıdan isabetli olmadığının altını çizerek, "Bu kapsamda malul sayılmayan kardeşlerimizin gazilik unvanı mutlaka verilmeli, hak yerini bulmalı, adalet tecelli etmelidir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir kahramanın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne bakılarak değerlendirme yapmanın, gazi olup olmayacağına karar vermenin manevi, tarihi ve ahlaki açıdan isabetli olmadığının altını çizerek, "Bu kapsamda malul sayılmayan kardeşlerimizin gazilik unvanı mutlaka verilmeli, hak yerini bulmalı, adalet tecelli etmelidir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Gaziler Günü mesajında, gaziliğin kahramanca bir mücadelenin ömür boyunca taşınacak onur ve övünç madalyası olduğunu söyledi.

Türk milletinin mazisinden atisine gazi bir millet olduğunu bildiren Bahçeli, "Kolunu verse de vatanını vermeyen, bacağını kaybetse de bayrağını kaybetmeyen, bir gözünden olsa da haine ve zalime boyun eğmeyen gazilerimiz istiklal muhafızları, istikbal müjdecileridir. Nitekim gazilik hiç sönmeyecek iftihar ve irade meşalesidir." şeklinde konuştu.

Tüm gazilerin eşit haklara sahip olması, bir ve aynı görülmesi gerektiğine dikkati çeken Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milli birliğimizi, milli güvenliğimizi ve milli bekamızı savunmak için gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında cesaretle, feragatle, hamiyetle mücadele edip vücudunun herhangi bir yerinden küçük veya büyük yara alan her gazimiz başımızın tacı, bağımsızlığımızın kemer taşıdır. Bir kahramanımızın aldığı yaranın oran ve büyüklüğüne bakılarak değerlendirme yapmak, dahası gazi olup olmayacağına karar vermek manevi, tarihi ve ahlaki açıdan isabetli değildir. Bu kapsamda malul sayılmayan kardeşlerimizin gazilik unvanı mutlaka verilmeli, hak yerini bulmalı, adalet tecelli etmelidir. Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur. Hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır. Vefa göstermemiz gereken kahramanların hak mahrumiyeti yaşamaları kabul edilemez bir durumdur. Gaziliğin bir adım sonrası şehadettir. Gazilik ölüme meydan okuyan, korkuya savaş açan inanmış bir yüreğin kıvancıdır. Gazilerimizin her zaman, her şart altında yanlarında olacağız. Aziz şehitlerimizin emanetlerine azimle, imanla sahip çıkacağız."

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