"Bu tek kelimeyle kepazeliktir"

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11 Kasım 2020 Çarşamba 11:55:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 12:04:00

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Biden tepkisi: Kepazeliktir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Canlı yayın izlemek için tıklayınız

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

İSLAM'A SALDIRILAR

Son dönemde Avrupa merkezli dinimize yönelik saldırılar tedavüldeki sinsi oyunların başka bir siyasi ayağıdır.

ABD SEÇİMLERİ

Bizim baktığımız yer Türkiye'dir, bastığımız yer başkent Ankara'dır. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa ona kafa yorar, onunla ilgileniriz. Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız. Ne filin hortumundan tutuyoruz ne eşeğe binmek için sıraya giriyoruz.. Hamdolsun Türk oğlu Türk'üz

Kimin başkan olup olmadığı ABD'nin iç meselesidir. Bizim için önemli olan ABD'nin uyguladığı politikaların muhtevasıdır. Yine temkinli tedbirli ve kuşkulu bekleyişimizi olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Biden geçmişteki sözleri çelişkileri mesafeli tutumları iyimserliğimizin önüne set çekmektedir.

Önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikadır. Yine de temkinli ve tedbirli bekleyiş içindeyiz.

Hakkımızı hukukumuzu hiçbir zaman yedirmeyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA BİDEN TEPKİSİ

Kampanyaya Türkiye'den de katılan ortaya çıktı.

Tek kelimeyle kepazelik. CHP'nin daha ilk dakikada kutlama mesajı nedir? Kılıçdaroğlu nereye yetişeceksin? Daha sonuçlar belli olmadan kutlama mesajı neyin nesidir? Kılıçdaroğlu yeni efendisiyle sosyal medyayla iletişim kurmak istemiştir.

Atatürk yerinden kalksa bunları vura vura kovalar.

Bugün Türkiye'de devlet krizi değil muhalefet krizi vardır.

(AZERBAYCAN'IN KARABAĞ ZAFERİ)

30 yıldır zulüm dönemi kapanmış, işgal süreci sona ermiştir. Azerbaycan-Ermenistan-Rusya arasındaki anlaşmaya göre 10 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere muzaffer Türk askerinin zaferi tescillenmiştir. Ermenistan 20 Kasım'a kadar iade edecektir. Haydut Ermenistan işgal bölgesinden çıkacak.

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