Bahçeli'den CHP'ye İzmir depremi tepkisi: Oyunu bozulmuştur

Partisinin MYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli muhalefetin İzmir depremi iddialarına değindi, "Haksız yere hükümeti töhmet altında bırakan CHP'nin melanet oyunu bozulmuştur" diyerek CHP'ye sert bir dille eleştirdi.



Devletin tüm imkanlarıyla İzmir halkının yanında olduğunu kaydeden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin, milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir. CHP'nin tahrikleri nafile bir gayrettir. İzmir'de 1989 yılından bugüne, bir dönem haricinde, yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir. CHP'nin yalancı sözcülerinin umudu sönmüştür. Hiçbir milli ve manevi konuda milletimize tercüman olamayan CHP bozguna uğramıştır."