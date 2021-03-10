Bahçeli'den Akşener'e çok sert tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. Bahçeli, 'Talimatlı ve tembihli bir konuşmayla nefret nöbetine girmiştir.' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Papa'nın Irak'ın kuzeyini ziyareti hatırına basılan pulda, sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz. O zelil harita zaten ayaklarımızın altındadır. Bölücülerle ve teröristlerle aynı kareye giren ve ittifak kuranlar ise zillettir." dedi.
Bahçeli, "HDP, PKK'nın siyasetteki kanser hücresidir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde aldığı oy yaklaşık 5 milyon 800 bin civarındadır. İP'in kuruluşu 25 Ekim 2017'dir. Bir yılını bile doldurmadan korsan milletvekili transferiyle girdiği seçimde yaklaşık 4 milyon 900 bin oy almıştır." ifadelerini kullandı.
"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI DEŞİFRE EDİLMİŞ OLACAK"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:
"Pensilvanya'nın desteği kime yönelmiştir? FETÖ'cüler kime destek vermiştir? Sanıyorum bu sorunun cevabı araştırıldığında İP'in oy tabanının mahiyeti, bu kumandalı partinin kimlerin taşeronluğunu yaptığı, ezcümle FETÖ'nün siyasi ayağı deşifre edilmiş olacaktır."
- Bahçeli'den Akşener'e çok sert tepki
- "Ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz"
- "Yalan ve iftirayla şerrinizi kimseye bulaştırmayın"
- Akkuyu'da tarihi gün! Temel atılıyor...
- ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi
- İmamoğlu'na manşetten uyarı! Haddinizi aşmayın...