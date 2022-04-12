"Çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:

Küresel ve bölgesel gelişmelerin sancılı seyrine baktığımızda güçlü bir devlete, tarihi ve kültürel birikimiyle öne çıkmış köklü bir millet geleneğine sahip olmanın ne kadar önemli olduğu daha iyi görülecektir. Uzak geçmişten bu güne devletini kaybetmiş toplumlarla, iç barış ve dengesini kuramamış bu nedenle istikbalinden mahrum kalmış devletin yol açtığı vahim karmaşa dünya genelinde büyük krizlere davetiye çıkartmıştır.

Yapmak yerine yıkmayı tercih edenlerin, sinekten yağ çıkarmak için eleştiri kuyruğuna girenlerin bu düşüncemizi anlamasını beklemesek de hiç olmazsa üzerinde biraz tefekkür etmelerini tavsiye etmek en tabi hakkımızdır. Aziz Atatürk 1937 yılındaki bir demecinde 'Ben 1919 yılı Mayıs'ında Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu Türk milletine güvenerek işe başladım' der.

KILIÇDAROĞLU VE MİLLET İTTİFAK'INA SERT ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Atatürk'ü anlamak konulu ders vermiştir. Acaba anladığı ve anlattığı nelerdi. Bilmediği ve tanımadığı bir kişiyi anlatmaya çalışmak sadece cahillere özgü bir tutumdur. Bugün CHP'nin neresi Atatürk CHP'sine benziyor. Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu Türkiye'nin ayak bağıdır. Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir, Kılıçdaroğlu kimliksiz, kalpsizdir. Zillet İttifakı'na kulak verirsek sürekli olarak bittiğimizi ve heder olduğumuzu söyleyip duruyorlar. Vatan ve millet uğruna katlanılmış çileleri bilmezler.

"MÜSLÜMANA KARAMSARLIK HARAMDIR"

Haksızlıklar elbette bir gün telafi edilir, ekonomik sıkıntı varsa güç birliği ile yaparız ve hepsini aşarız. Mağduriyet yaşayan varsa devlet ve millet dayanışmasıyla hak ettiği ekonomik seviyelere çıkarırız. Akıntıya karşı kürek çekemeyiz, mesele az yedik çok yedik meselesi değildir. Bugün yoksa yarın ne olacaktır? Bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türk milleti ebediyete karşı yaşasın. Zamlar, hayat pahalılığı hepsi geçicidir. Müslümana karamsarlık haramdır.

"ZAMLARDAN ŞİKAYET EDENLER ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM YAPTI"

Zamlardan şikayet edip sonra da dönüp İstanbul'da toplu taşıma araçlarına yüzde 40 zam yapanlar zillettedir. Cumhurbaşkanı adayının hüviyeti üzerinde tartışmaların körüklenmesi zillet bir senaryodur. Henüz bunlara küresel efendileri bir aday işaret etmemişlerdir. Bizim adayımız bellidir, peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz? Bu kadar ayak oyununa ne gerek vardır? Korkmayın, kaçmayın, ipe un sermeyin ilan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim!

"ZAMLAR, FİYAT ARTIŞLARI GELİP GEÇİCİDİR"

İçinde bulunduğumuz zor günler yakında geride kalacaktır. MHP bu geleceğe heyecanla, cesaretle, sevdayla hizmet edecek ve mutlaka başaracaktır. Hiç şüphe yok ki bizim 53 yıllık mücadelemiz ibret veren bir emsaldir.

"DEVLET YOKSA BARIŞ YOKTUR"

Suriye'den Ukrayna'ya gördüğümüz gerçekler bu ihtiyacın ne denli mühim olduğunu teyit etmiştir. Devlet, milletiyle güçlüdür. Devlet yoksa barış yoktur, ekonomi yoktur, bağımsızlık yoktur. Bizim yönetim felsefemizin özü devletle millet kaderinin bir ve aynı olmasıdır.

Geleceği konuşmaktan korkanların geriye takılıp kalmaları bu yüzdendir. Benim onlara da bir tavsiyem olacaktır; gözlerini ufkuna çevirmeseler bile gafil yönetimler elinde zayıflamış milli kimliğin, tahrip olmuş esenliğin, düşülmüş tuzaklarla çözülen millet birliğinin, yabancılaşmayla bozulan değerlerin ve kaybedilen özgüvenin bir büyük milleti nasıl mahkum ettiğini görebilmeleridir. Türkiye ve Türk milleti tarihin en kritik dönemlerinden birisiyle yüz yüzedir. Zillet ittifakının yanlışı da buradadır. Risk ve tehditleri doğru okuyamayan siyasi garabetlerdir. Kuşatılan Türkiye, sarsılan devlet, yozlaşan ahlak, hançerlenen vatan, kaybolan nesiller, çözülen doku maalesef CHP'sinden İP'ine HDP'sinden diğer marjinal partilere kadar hepsinin ortak gayesidir. Önümüzde zorlu bir dönem vardır. Olup biteni seyretmenin, geleceğin analizini yapmadan mevcutla meşgul olmanın kimseye ve Türkiyemize bir katkısı olmayacaktır. Biz hedefleri büyük, hevesleri küçük bir ülke olarak kalamayız. 2023 yılında Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu gideremez. Bizi bilenler bilir, bizi tanıyanlar tanır, biz kendimiz için hiçbir şey aramayız, istemeyiz.

MHP VE ÜLKÜCÜLERE ÇAĞRI

Gözlerimiz sonsuzluğa kilitlenirken önümüze çıkan çukurlara düşemeyiz. Heyecanları tükenenlerin, bu hedefi sorgulayacaklarının da farkındayız ancak unutmayalım ki 13 asır önce yola çıkan mesajlar bizi milletler mücadelesinde var edebiliyorsa, bugün söyleyeceklerimiz de neden 13 asır daha taşımasın. Çağlayarak ilerleyen bu yolculuğunda önüne çekilmiş engelleri gün gün aşarak kendi mecrasında büyüyerek akmaya devam edecektir. Mutlaka başarmalıdır, bizim doğru yerde, doğru zamanda ve doğru insanlarla buluşmaktan kastımız da budur. Biz dersimizi tarihten aldık, önümüze tarihi kılavuz olarak koyduk. Partimiz günlük siyasete hiç alet olmamıştır. Popülist siyasetin kirliliğinden hep uzak kalmaya çalışmıştır. Zor, zahmetli bir mücadelenin, sağlam bir karakterin sonucu olacaktır. Bu milliyetçi, ülkücü olmanın kaçınılmaz bir bedelidir. Ancak ve ancak bu bedeli göz önüne alanlar bu yolculuğa çıkabilirler. Sorunlardan ve sıkıntılardan ürkmemek, tuzaklardan ve karanlıklardan uzak durmak lazımdır. Herkes milliyetçi olabilir, hatta olmalıdır. Hepsine saygı duyarız ancak milliyetçiliği hayatın her alanında uygulanabilir bir siyaset olarak benimseyen tek parti MHP'dir. Ülkücüyüm diyen kim varsa ana çatısı MHP'dir. MHP artık bölge ülkelerindeki soydaşlarımızı küresel kargaşadan kurtaracak bir anlayışı da sahiptir.