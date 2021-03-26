Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması

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26 Mart 2021 Cuma 18:17:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 18:17:00

Bahçeli: Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hukuka uygundur

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur." diye konuştu.

Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin kazanması için bütün imkan ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle 2023 ve sonraki yılları kucaklayacak ölçüde çalışmalarını hızlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Etiketler : bahçeli mhp genel başkan türkiye
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