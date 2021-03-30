İşte MHP'nin 5 hedefi

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kökeni, yöresi ne olursa olsun, Türk milletine bağlı tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Parti grubumuzu en son 2 Mart 2021 tarihinde toplamış arkasında 13. Olağan Büyük Kurultayımızı gerçekleştirmek için toplantılarımıza ara vermiştik.

Salgının yol açacağı tehlikeli düşünerek davetli sayımızı kısıtlı tuttuk. Buna rağmen kurultayımız muhteşem bir atmosferde gerçekleştirilmiştir. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır. İl ve ilçe kongrelerimizin son halkası kurultayımız olmuştur. Kongreler tazelenmeye imkan sağlamaktadır. 13. Olağan Büyük Kurultayımız, bir kavşak noktasında vuku bulmuştur. Şehitlerimizin hamiyetiyle sözleştik, toprağımızın acısıyla, sevinciyle birleştik. Milletimizin iradesiyle, var oluş amacıyla bilendik. Salgın hastalığa rağmen yüreğimizdeki heyecanla, aklımızda Türkiye sevdasıyla istiklal için birlik dedik. Gayemiz daha güçlü bir Türkiye'dir.

"KİMİLERİ DEVRİLMEMİZİ BEKLEDİ, BAZILARI DA YAKAMIZDAN DÜŞÜP GİTTİ"

Yaşanmış geçmişin, yazılmış sayfaları nereden gelip nereye gitmek istediğimizin belgesi niteliğindedir. Zindana girdik, vatan sağolsun dedik. Şehit olduk vatan bölünmez dedik. Satanlardan, kaçanlardan, korkanlardan, yılanlardan, yoldan sapanlardan olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Ülkücü yaşadık. MHP 52 uzun yıldır pek çok badireyi aşarak bugünlere ulaştı. Kimileri devrilmemizi bekledi, bazıları düşmemizi bekledi, bazıları da yakamızdan düşüp gitti.

Lafa gelince büyük dava adamı rolüne bürünenlerin, ne kadar küçüldüğünü, başkalarının dolduruşuna gelerek nasıl kişiliklerini kaybettiğini gördük. Çok şükür arına arına kabuğun içinde saklı duran özü ortaya çıkardık. Tuzakları bozarak kutlu davalarımızı onun bunun doymaz kursağına bırakmadık.

STRATEJİK HEDEFLER

Milliyetçiler için kahramanlıklarla dolu Türk tarihi bir vakalar zinciridir. Düşmanlar değişse bile hedefler aynı, yöntemler benzer, işbirlikçiler tanıdıktır. Bir başka açıdan kurultayımız cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüzü anlayacak, anlatacak, ahlaken hazırlık yapacak bir hazırlığa sahne olmuştur. Rotamızı çizmiş durumdayız. Stratejik hedeflerimizin ilki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi Başkanlık Modeline sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına, daha doğrusu kökleşmesine hizmet etmektir. Sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa hazırlığı ikinci stratejik hedefimizdir. Yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin ihyası 3. stratejik hedefimizdir. Son terörist ele geçirilesiye kadar mücadeleye destek vermek 4. stratejik hedefimizdir. Diyalog, barış, huzur, sükunet ve istikrar 5. stratejik hedefimizdir.

Cumhur İttifakının varlığıyla milletimize sahip çıkacağız. Yerli ve yabancı ahmaklara izin vermeyeceğiz. MYK, MDK asil ve yedek üyelerimizde ilk toplantımızı yapmış olduk. Kurultayımıza katılan, aziz dava arkadaşlarıma ve bütün teşkilatlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. MYK ve MDK üyeliklerine seçilen, başkanlık divanımızda görev alan dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Çanakkale ile başarılamayan ancak Sevr için yapılmak istenen Türk milleti için yok oluştur. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar dün İzmir'den denize dökülenlerdir. Zillete asla katlanamayız, milli bekamızın yağmalanmasına asla katlanamayız. İstiklal Marşımızın susmasını, ezanımızın kesilmesini, bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını sineye çekemeyiz, bilinsin ki çekmeyeceğiz.