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22 Haziran 2021 Salı 11:36:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 11:37:00

Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına ilişkin ilk açıklama

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. CHP'li belediyelerin özerk bir yönetim olmadığını belirten Bahçeli, "Bu bize göre potansiyel bir ayrımcılığın, devlet içinde başka devlet varmış gibi değerlendirme yapmanın bir diğer şeklidir" ifadesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18-20 Haziran'da düzenlenen çalıştayında konuşan Kılıçdaroğlu yine baltayı taşa vurmuştur. Nüfusun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini vurgulamak potansiyel ayrımcılığın diğer bir şeklidir. Kılıçdaroğlu'nun ağzındaki bakla zehirlidir.

Kılıçdaroğlu hazine bulmadı, darphane kurmadı. Ortaya çıkan faturayı cebinden ödemedi. İhtiyaç sahibi vatandaşımıza ne verildiyse helal hoş olsun. Milletimizden toplanan vergilerle muhtaçlara ulaşıldı, yardım bekleyenlerin elinden tutuldu. Her belediye başkanı görevinin gereğini yapmış, Kılıçdaroğlu da böbürlenmiştir. İşte bu ayıplı bir siyasettir.

HDP'YE KAPATMA DAVASI

AYM'nin kararı bize göre hayırlı bir gelişme. Eğer hukuk varsa, adalet hakimse, terörün siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. HDP, Türk demokrasisine biçilmiş kefendir.

Kılıçdaroğlu elini vicdanına koyup söylesin. Kimin yanındadır? Bölücülüğü mü destekliyor, yoksa Türkiye'nin yanında mı yer alıyor?

HDP BİNASINA SALDIRI

Provokasyon ve komplo olarak değerlendirilmelidir. Öyle bir gün seçilmiştir ki binada tek bir HDP'li yoktu. Saldırı günü HDP toplantısı iptal edilmiş. Bu katil gerçekte kimdir, HTS kayıtları çıkartıldı mı? Katilin Bozkurt işareti yapan fotoğrafı sanki bir yerlerde bekletiliyormuş gibi hemen servis edildi. Kılıçdaroğlu'na 'haydut devlet' dedirtenler bu işin neresindedir?

Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısı
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