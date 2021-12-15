VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu'nun BAE'de yoğun diplomasi trafiği
Türkiye'de 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi
Şentop: Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Omicron Avrupa'yı etkisi altına alabilir
Bahçeli: CHP Genel Başkanı'nın çabaları beyhudedir
BDDK, sahte hesaplara karşı uyardı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gündem 'omicron'
Başkan Erdoğan, Libya ve BAE heyetlerini kabul etti
Savaş gemilerinin vurucu gücü olacak!
İlginç yasak sona erdi! Van kedilerini artık sevebilirsiniz
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım kılavuzu yarın yayımlanacak
Dünyayı korkutan güç! Göreve hazırlanıyor
İşte PKK'nın Avrupa'daki merkezi!
Üslubu tepki çekti! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a saygısızlık
Farkımızı ortaya koyduk! Dünya devi açıkladı
AK Parti'den çok önemli asgari ücret açıklaması!
HÜRJET'in yer testleri başlıyor
Konuşması gelen notla kesildi!
Fransa'nın tekeli kırıldı! Türkiye, Afrika ülkeleriyle aynı safta
Fatih'te can pazarı! Pencereden atladılar
46 yıllık hayali gerçekleşti
Dev projede sona gelindi!
MİT ve TSK'dan Gara'da ortak operasyon
İstikbal bayileri buluştu
15 Aralık 2021 Çarşamba 18:48:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 18:48:00

Bahçeli: CHP Genel Başkanı'nın çabaları beyhudedir

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp iki de bir 'İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım' dese de çabaları beyhudedir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili, "İttifak ortakları kabul ederse onur duyarım" sözlerine MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yanıt geldi.

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp iki de bir 'İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım' dese de çabaları beyhudedir; çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir. Zillet ittifakının ruhu ve ruhsatı Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : CHP Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu MHP
Yılın son aşk bombası

Yılın son aşk bombası
‘Dilberay'ın afişi çıktı

‘Dilberay'ın afişi çıktı
Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek

Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek
Uyuyan devi uyandırdılar!

Uyuyan devi uyandırdılar!
Pakistan'da yeni anlaşma

Pakistan'da yeni anlaşma
'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti

'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti
Yarışma programında yer alacak

Yarışma programında yer alacak
Küstüm size!

Küstüm size!
Yıldız'ı kıskanıyorum

Yıldız'ı kıskanıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER