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10 Aralık 2021 Cuma 19:28:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 19:28:00

Bahçeli: Artık CHP'yi HDP'den ayrı değerlendirmek neredeyse imkansız

Kaynak: TRT Haber

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık CHP'yi HDP'den, Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır" dedi.

2022 Yılı İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Meclis'te yaşanan yüksek tansiyon, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi.

"ARTIK CHP'Yİ HDP'DEN AYRI DEĞERLENDİRMEK NEREDEYSE İMKANSIZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, şunları söyledi:

"CHP'li ve HDP'li milletvekillerinin beka mücadelemizden intikam alır gibi, şehitlerimize hakaret edercesine öfke nöbetine, nefret diline kapılmaları aleni zillettir. Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçeleri müzakere edilirken alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, iş birlikçiliğin alametifarikasıdır.

Artık CHP'yi HDP'den, Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır."

BAKAN SOYLU'YA DESTEK: ÇAKAL DEMEK SOYSUZLUK VE TERÖR SEVİCİLİKTİR

"Meclis'te yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir" diyen Bahçeli'nin tepkisinin odağında CHP ve HDP yönetimi vardı:

"Terör örgütünün hunhar ve hain fermanını TBMM'de okumaya çalışan mülevves ve müptezel emellere müsaade edilmeyecektir."

MHP lideri Bahçeli, İçişleri Bakanlığı bütçesi Meclis'te görüşülürken CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Bakan Süleyman Soylu'ya yönelik sözlerini eleştirdi, terörle mücadelede bakanlara desteğini yineledi:

"Bir HDP'li vekilin 'Kürdistana özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz' açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün Genel Kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil'in yeni CHP'sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir. Bakanlarımıza dil uzatan sefiller meydanın boş olduğunu sanmasınlar."

Etiketler : chp hdp mhp devlet bahçeli
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