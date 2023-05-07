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07 Mayıs 2023 Pazar 18:57:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 18:57:00

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde silah kazası sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi'ndeki bir üs bölgesinde silah kazası sonucu yaralanan Uzman Çavuş Sevim'in hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı bahar kalkanı harekat bölgesi silah kazası asker şehit
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