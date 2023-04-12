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Bağımsız milletvekilliği adaylarının belgeleri incelendi: Eksik belgeler için son gün 14 Nisan
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12 Nisan 2023 Çarşamba 00:39:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 00:39:00

Bağımsız milletvekilliği adaylarının belgeleri incelendi: Eksik belgeler için son gün 14 Nisan

Kaynak: TRT Haber

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Yüksek Seçim Kurulu, 28'inci dönem milletvekili genel seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranların bilgi ve belgelerini inceledi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararda, 24 bağımsız milletvekili adayının belgelerinde eksik olduğu belirtildi. Adayların eksik belgelerini 14 Nisan Cuma gününe kadar teslim etmesi gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, 28'inci dönem milletvekili genel seçimine bağımsız aday olarak başvurup daha sonra talebini geri çeken 5 kişinin, çekilme başvurusunu kabul etti.

Başkanlık, süre dolduktan sonra adaylık başvurusunda bulunan iki kişinin başvurusunu ise reddetti.

Bir adayın da bir siyasi partiden aday gösterilmiş olması nedeniyle bağımsız milletvekili adaylık başvurusu reddedildi.

24 bağımsız milletvekili adayının belgelerinde eksik olduğu açıklandı.

Adayların eksik belgelerini 14 Nisan Cuma gününe kadar teslim etmesi gerekiyor.

Etiketler : YSK Bağımsız milletvekilliği Aday

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