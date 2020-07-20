Bağcılar'da polisin şehit edilmesiyle ilgili önemli gelişme!

İstanbul Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden şüphelilerden birisi 19 yaşındaki Serdar Balta. Gayrettep'deki emniyet binasından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Edindiğimiz bilgilere göre şüpheli Emniyet'te susma hakkını kullandı.

Görüntülerde ve kamera kayıtlarında kaçan şüphelilerden birisiydi. Şüpheli polis aracına binerken de pişmanım dedi. Diğer üç şüpheli ise yaşları 18'den küçük olduğu için çocuk şubedeydi. Silahı kullanan ve polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden silahı kullanan 17 yaşında. Onun da bugün Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor. Polise silahlı saldırı sonrası 3 tane silah ele geçirilmişti. Bunlardan birisi pompalı tüfekti.

Bu silahların da balistik incelemeleri sürüyor.