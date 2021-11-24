VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji tarih verdi: Yurt genelinde kar görülecek
Türkiye'de 27 bin 592 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Ülkeler zorunlu Kovid-19 aşısı üzerinde düşünmeli
BAE'de Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım fonu
Bakan Çavuşoğlu, Abu Dabi'yi ziyaret edecek
BAE'den Türkiye'ye önemli ziyaret! Başkan Erdoğan resmi tören ile karşıladı
Sümela Manastırı çocuklar için maviye büründü
ABB'nin dikkatsizliği TRT'nin fiber kablolarına zarar verdi
Malezya, helal ürün ve hizmetlerini İstanbul'da global vitrine çıkarıyor
"Yalandan yargılanma olsaydı müebbet alırdın"
Türkiye-BAE ilişkileri sil baştan
17 ecza deposu ve 144 eczane hakkında idari işlem başlatıldı
15 bin kişilik sitede doğal gaz krizi... Site yönetimi borcu ödemedi
Adana'da dehşet! Apartman bahçesinde ölü bulundu
Dünyaca ünlü ekonomist dolar/TL gerçeğini açıkladı
Müzikte Taze Kan Murat Kalacı
Türksat 5B uydusu ne zaman fırlatılacak?
Uraw Kozmetik'in Yeni Yüzü Özge Ulusoy Oldu
Başkan Erdoğan-BAE Veliaht Prensi El Nahyan dünya basınında
Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Rusya'dan yola çıktı
Bakan Gül: 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız
F-16 savaş uçakları için millileştirildi... Seri üretim başlıyor
İsrail ateşle oynuyor: Bombalamaktan başka çare yok
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı
24 Kasım 2021 Çarşamba 18:09:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 19:00:00

BAE'den Türkiye'ye önemli ziyaret! Başkan Erdoğan resmi tören ile karşıladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

Konuk Veliaht Prens bin Zayed'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin Zayed'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve bin Zayed'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Bin Zayed, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME YAPILACAK

Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayed, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.

Başkan Erdoğan, toplantı sonrasında bin Zayed onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da yer aldı.

Etiketler : bea başkan erdoğan zayed
Yoğun bakıma kaldırıldı

Yoğun bakıma kaldırıldı
Defne'nin yerine Hande geldi

Defne'nin yerine Hande geldi
'Açık havada da maske takılmalı' uyarısı

'Açık havada da maske takılmalı' uyarısı
Teşkilat'a Yıldırım çarptı

Teşkilat'a Yıldırım çarptı
WhatsApp Business'a yeni özellik

WhatsApp Business'a yeni özellik
Bir kabadayının yaşam öyküsü

Bir kabadayının yaşam öyküsü
Dram istiyor

Dram istiyor
İlk single heyecanı

İlk single heyecanı
Yeni parçalar fast-food gibi

Yeni parçalar fast-food gibi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER