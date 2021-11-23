Körfez'le yeni dönem! Türkiye'ye geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, yeni bir bölgesel, ekonomik ve siyasi işbirliği dönemini başlatması planlanan tarihi bir toplantıda Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere 24 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Türkiye'ye Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan tarafından yıllar sonra yapılacak ziyarette, yıpranan ilişkilerin onarılması ve ekonomik faaliyetlerin artması hedefleniyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Abu Dabi sermayesinin halihazırda 'çevrimiçi market' ve e-ticaret sektörleri ile elektrik üretimine yatırım yapması bekleniyor. BAE, Türkiye ile daha derin ekonomik bağları hedefliyor ve yatırımını çeşitlendirmek istiyor. Kasım ayının sonunda Dubai'de iki ülke arasında ortak bir iş forumu da düzenlenecek ve her iki taraftan da iş dünyası bir araya gelecek.

MEGA PROJELER GELEBİLİR

BAE, Türkiye tarihindeki en büyük orman yangınları ve sel felaketi sırasında, etkilenen bölgelerde restorasyon ve yeniden inşa için 9 milyon dolardan fazla destek sözü verdi. Yaklaşan toplantının; ülke ilişkilerini normalleştirmesine, mega projelere, farklı sektörlerden yatırımların artmasına ve geniş çaplı iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor