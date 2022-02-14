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14 Şubat 2022 Pazartesi 20:57:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 20:57:00

BAE ile medya ve iletişimde güç birliği

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve BAE Medya Ofisi Başkanı Saeed al Eter tarafından imzalanan protokolle iki ülke arasında dostane ilişkilerin yanı sıra medya ve iletişim alanlarında ilişkiler de geliştirilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE hükümeti arasında "Medya Ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BAE adına da Medya Ofisi Başkanı Saeed al Eter'in imza koyduğu protokolle iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin artırılması, medya ve iletişim alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Protokole göre iki ülke, birbirlerinin mevcut ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal hayatlarını daha yakından tanımak ve iletişim faaliyetleri hakkında görüş alışverişini sağlamak amacıyla her yıl, medya ve iletişim dünyasından temsilcilerin karşılıklı ziyaretlerini teşvik edecek.

Türkiye ve BAE'den medya mensupları ve kanaat önderlerinin periyodik olarak bir araya gelmesini sağlayacak ortak etkinlikler düzenlenecek.

Ayrıca iki ülkenin genç gazeteci ve medya mensupları ile teknik elemanlarına karşılıklı staj ve eğitim imkanları sağlanması yönünde girişimde bulunulacak. Tarafların ülkelerinde mesleki çalışmalarını yürüten diğer ülkenin medya mensuplarına da gerekli yardım ve kolaylık sağlanacak.

Protokol, iki ülkenin gerekli iç yasal usullerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında medya ve iletişim alanlarında bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu önemli protokolle birlikte iki ülke, medya ve iletişim alanında güçlerini birleştirecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Birleşik Arap Emirlikleri
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