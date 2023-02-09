Babasının siper olduğu çocuk enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Suriye'nin Afrin kentinde enkaz altında kalan bir baba ile oğluna ulaşıldı.

Oğlunu korumak için üzerine siper olan babanın cansız bedeni bulunurken, çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Küçük çocuk, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Deprem sebebiyle, şu ana kadar Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 2 bin 802 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 35 kişi de yaralandı.