VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bülent Yondemir: Türk üreticiler pazarlarını arttırmaya devam ediyor
Tolga Andaç: Markalı konut projeleri büyük fırsat sunuyor
Rusya: Ukrayna saldırısında 63 Rus askeri öldü
Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buldu
New York'ta insan cesetleri gübreye dönüştürülebilecek
Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi
10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
TSB Başkanı Atilla Benli'den "sigorta dolandırıcılığına dikkat" uyarısı
Burundi'nin Bujumbura şehrinde kolera salgını ilan edildi
Başkan Erdoğan, Antalya'da 82 projenin toplu açılışını yapacak
İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
2022'de ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Kapadokya 4 milyon 192 bin ziyaretçi ağırladı
Konya'da köpeğin kürekle öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme
Bakan Nebati: Bundan sonraki hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almak
Uzun vadeli tahvil faizi yaklaşık 8 yılın en düşük seviyesinde
Filipinler'de sellerde ölenlerin sayısı 51'e yükseldi
Sivasspor'dan Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuru
Baykar'dan 2022'de 1,18 milyar dolarlık ihracat
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: e-Devlet'te yeni bir devrim olacak 'dijital kimliği' getiriyoruz
Güney Kore Devlet Başkanı, ABD ile ortak nükleer tatbikat konusunda görüştüklerini duyurdu
Orta gelirliye konutta tarih belli oldu!
Yargıtay, doktoru jiletle yaralayan sanığa verilen 18 yıl hapis cezasını onadı
İstanbul ve Trakya'da yoğun sis 6 Ocak'a kadar etkili olacak
02 Ocak 2023 Pazartesi 15:04:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 15:04:00

Babasının isteğini yerine getirdi! Kuyudan kalbe sevgi pınarı

ABONE OL

Babasının Afrika'da su kuyusu açma isteğini yerine getiren eczacı Bülent Köse, Kızılay ile birlikte Uganda'ya gitti. Kuyudan ilk su çıkmasına ve yöre halkının sevgi dolu bakışlarına tanık olan Köse, "Bu mutluluk her şeye değer" dedi.

Babasının Afrika'da su kuyusu açma isteğini yerine getiren eczacı Bülent Köse, Kızılay ile birlikte Uganda'ya gitti. Kuyudan ilk su çıkmasına ve yöre halkının sevgi dolu bakışlarına tanık olan Köse, "Bu mutluluk her şeye değer" dedi.

GÖZLERDE MİNNET VE MUTLULUK İFADESİ

İstanbul'da eczacılık yapan Bülent Köse, babası İsmail Köse'nin hayırsever olarak bir su kuyusu açma dileğini Kızılay organizasyonuyla Uganda'da gerçekleştirdi. Temiz su kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken Uganda'nın Kayonza-Namaliiri bölgesinde sondaj çalışmalarına katılan Köse, büyük mutluluk yaşadı. Köse "Çalışma yaptığımız alana toplanan yaşlı, genç, çocuk herkesin gözündeki o minnet ve mutluluk ifadesi her şeye değerdi" dedi.

ARTIK ÇAMURLU SU İÇMEYECEKLER

Babasının sağlık sebepleri nedeniyle kuyu açılışına gidemediği ifade eden Bülent Köse "Kızılay ve diğer STK'ların buralarda yaptıkları işlerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördüm. İnsanlar çok yoksuldu, çoğunluğunun ayağında ayakkabı bile yoktu" diye konuştu. Yerel halk da "Köyümüze medeniyet geldi, artık hayvanlarımızla birlikte o çamurlu suyu içmeyeceğiz, çocuklarımız sudan hastalanıp ölmeyecek" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

SUYA 100 METREDE ULAŞILDI

Ekipler tarafından günlerce süren sondaj çalışmalarının ardından suya 100 metre derinlikte ulaşıldı. Kuyunun elektrik ile çalışan bir pompası var ve pompa güneş enerjisi ile çalışıyor. Kuyunun 10 tonluk bir su deposu mevcut ve 15 çeşmesi var.

Bülent Köse "Duvarlarında Kızılay'ın amblemi, bağışçıyı gösteren ve ülkemizin adının yer aldığı tabela mevcut. Şölen alanı gibiydi, Türk bayraklarını görünce de mutluluğun bir kat daha arttı" dedi.

Etiketler : Afrika Bülent Köse STK
Zaman düeti!

Zaman düeti!
13 Ocak'ta dijitalde

13 Ocak'ta dijitalde
Ali Demir 8 oldu

Ali Demir 8 oldu
Mardin'de aşkın ilk karesi

Mardin'de aşkın ilk karesi
Çekim arası alışveriş

Çekim arası alışveriş
2022'de 55 konser!

2022'de 55 konser!
Dizi seti okul gibi

Dizi seti okul gibi
Biletler sokak hayvanlarına

Biletler sokak hayvanlarına
Zeytin Ağacı buluşması

Zeytin Ağacı buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX