Babasının Afrika'da su kuyusu açma isteğini yerine getiren eczacı Bülent Köse, Kızılay ile birlikte Uganda'ya gitti. Kuyudan ilk su çıkmasına ve yöre halkının sevgi dolu bakışlarına tanık olan Köse, "Bu mutluluk her şeye değer" dedi.

GÖZLERDE MİNNET VE MUTLULUK İFADESİ

İstanbul'da eczacılık yapan Bülent Köse, babası İsmail Köse'nin hayırsever olarak bir su kuyusu açma dileğini Kızılay organizasyonuyla Uganda'da gerçekleştirdi. Temiz su kaynaklarına ulaşmakta zorluk çeken Uganda'nın Kayonza-Namaliiri bölgesinde sondaj çalışmalarına katılan Köse, büyük mutluluk yaşadı. Köse "Çalışma yaptığımız alana toplanan yaşlı, genç, çocuk herkesin gözündeki o minnet ve mutluluk ifadesi her şeye değerdi" dedi.

ARTIK ÇAMURLU SU İÇMEYECEKLER

Babasının sağlık sebepleri nedeniyle kuyu açılışına gidemediği ifade eden Bülent Köse "Kızılay ve diğer STK'ların buralarda yaptıkları işlerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördüm. İnsanlar çok yoksuldu, çoğunluğunun ayağında ayakkabı bile yoktu" diye konuştu. Yerel halk da "Köyümüze medeniyet geldi, artık hayvanlarımızla birlikte o çamurlu suyu içmeyeceğiz, çocuklarımız sudan hastalanıp ölmeyecek" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

SUYA 100 METREDE ULAŞILDI

Ekipler tarafından günlerce süren sondaj çalışmalarının ardından suya 100 metre derinlikte ulaşıldı. Kuyunun elektrik ile çalışan bir pompası var ve pompa güneş enerjisi ile çalışıyor. Kuyunun 10 tonluk bir su deposu mevcut ve 15 çeşmesi var.

Bülent Köse "Duvarlarında Kızılay'ın amblemi, bağışçıyı gösteren ve ülkemizin adının yer aldığı tabela mevcut. Şölen alanı gibiydi, Türk bayraklarını görünce de mutluluğun bir kat daha arttı" dedi.