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26 Eylül 2021 Pazar 10:35:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 10:35:00

Aziz Sancar'dan övgü: Türkiye, birçok ülkeden ileride

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Yerli aşı çalışmalarında gelinen noktayı harika olarak değerlendiren Aziz Sancar, aşıda Türkiye'nin birçok ülkeden ileride olduğunu söyledi.

Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST2021 için geldiği Türkiye'de Gebze'deki TÜBİTAK Medikal Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmalarını yürüten bilim insanlarıyla buluşan Sancar, yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sancar, Türkiye'de pandemiyle mücadelede güçlü bir altyapı oluştuğunu söyledi. Yerli aşı çalışmalarını değerlendiren Sancar, gelinen noktayı harika olarak değerlendirdi. Sancar, "Çok başarılı buldum. Ayrıntılı bilgim yoktu. Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarılmış. Gerçekten çok beğendim" dedi.

Sancar, aşıda Türkiye'nin birçok ülkeden ileride olduğunu söyledi. Aşı karşıtlığı konusunda ise net konuşan Sancar, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Aşı karşıtlığı olmak bence mantık dışı bir tutum" dedi.

Etiketler : Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar TEKNOFEST2021 TÜBİTAK Medikal Biyoteknoloji Araştırma Merkezi TÜBİTAK COVID-19
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