Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 51 kişiyi enkaz altından kurtardı
Kaynak: AA
Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 51 kişiyi kurtardı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin, Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 51 kişiyi kurtardığı, 518 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 899 Azerbaycanlı personel görev alıyor.
- Adıyaman'da, depremin 152. saatinde bir kadın canlı çıkarıldı
- Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
- Hatay'da Ömer ile annesi depremden 150 saat sonra kurtarıldı
- Kurtarma ekipleri depremzedeye enkazda tahkimat yaparak ulaştı
- "Tesislerimizde baraj güvenliğini tehdit eden bir durum yok"
- Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor