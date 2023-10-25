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25 Ekim 2023 Çarşamba 17:28:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 17:28:00

Azerbaycan'la ortak yapılan "Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatı sona erdi

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da düzenlendiği "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatının başarıyla sona erdiği duyuruldu.

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da düzenlendiği "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatı sona erdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan kara, hava, füze ve topçu birlikleri, özel kuvvetler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birliklerinin katımıyla 23 Ekim'de başlayan tatbikatta, tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Bakü, Nahçıvan ve işgalden kurtarılan bölgelerde yapılan "Mustafa Kemal Atatürk 2023" ortak tatbikatının tamamlandığı belirtildi.

Türk ve Azerbaycan orduları arasında etkileşim ve koordinasyonunun artırılması amacıyla 23 Ekim'de başlatılan tatbikatta 3 bin personel, 130 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 100 top ve füze sistemi ile yaklaşık 20 uçak ve helikopter yer almıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de izlediği tatbikatta, temsili düşman hedefleri Türk F-16'ları ve Bayraktar TB2 SİHA'larla yapılan isabetli atışlarla imha edilmişti.

Etiketler : Türkiye Azerbaycan Tatbikat
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