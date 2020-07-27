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27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:57:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:57:00

Azerbaycan'dan taziye mesajı: Sizin acınız bizim acımızdır

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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov Mersin'deki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Türk askerleri için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e birer taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, mesajında, Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu kardeş Türk ordusundan hayatını kaybeden ve yaralanan askerler olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.

Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini sunan, yaralı askerler için de şifa dileyen Zakir Hasanov, mesajında, "Sizin acınız bizim acımızdır" ifadesine yer verdi.

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