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10 Ağustos 2023 Perşembe 18:32:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 18:32:00

Azerbaycan'dan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, mesajında, şunları kaydetti:

"Kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör tehdidini etkisiz hale getirmek, sivilleri terör saldırıları ve tehditlerinden korumak için hayata geçirdiği operasyonların yürütüldüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şanlı Türk ordusunun askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberleri beni derinden üzdü. Sizin acınız bizim acımızdır."

Mesajında, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, yaralı askerler için şifa temennisinde bulundu.

Etiketler : azerbaycan tsk Pençe-Kilit Operasyonu
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