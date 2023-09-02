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02 Eylül 2023 Cumartesi 18:48:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 18:48:00

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ders niteliğinde operasyon! İHA yer kontrol istasyonunu imha etti

Kaynak: İHA

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Azerbaycan, Ermenistan'a ordusuna ait bir mobil insansız hava aracı yer kontrol istasyonunu imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ordusuna ait bir mobil insansız hava aracı (İHA) yer kontrol istasyonunun imha edildiğini duyurdu.

IHA'da yer verilen habere göre, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında 31 Ağustos'ta çıkan çatışmayla bölgede tansiyon yükseldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan ordusunun Şahbuz ve Kelbecer bölgeleri istikametinde bulunan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapma girişiminde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait İHA yer kontrol istasyonunun imha edildiği bildirildi. İmha edilen istasyonun, Azerbaycan ordusunun farklı yönlerdeki mevzileri üzerinde keşif ve taarruz saldırısı gerçekleştiren İHA'lar için kullanıldığını ifade edildi.

ERMENİSTAN, AZERBAYCAN MEVZİLERİNİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada ise yerel saatle 12.58'de Ermenistan birliklerinin Gafan ili istikametindeki mevzilerinden, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa ili istikametindeki Azerbaycan ordusuna ait mevzileri hafif silahlarla ateş altına aldığı belirtildi. Saldırıya Azerbaycan birlikleri tarafından karşı önlemler alındığı aktarıldı.

Etiketler : Azerbaycan ermenistan iha
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