Azerbaycan'da deprem!
Kaynak: AA
Azerbaycan'da, 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Deprem, Haçmaz ili başta olmakla başkent Bakü ve civar illerde de hissedildi.
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