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Azerbaycan'da deprem!
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03 Temmuz 2023 Pazartesi 23:47:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 23:47:00

Azerbaycan'da deprem!

Kaynak: AA

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Azerbaycan'da, 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Deprem, Haçmaz ili başta olmakla başkent Bakü ve civar illerde de hissedildi.

Etiketler : deprem Azerbaycan Azerbaycan deprem
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