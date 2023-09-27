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27 Eylül 2023 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 14:15:00

Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde şehitler anıldı

Kaynak: AA

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Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın 3'üncü yılında şehitler anıldı.

"Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Azerbaycan'da ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Azerbaycanlılar, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç gününün yıl dönümünde şehitliklere akın etti.

Bakü'de 2. Fahri Hıyaban'daki şehitliğe gelen şehit yakınları ve vatandaşlar, buradaki mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti. Ziyaretçiler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da komuta heyetiyle şehitliği ziyaret etti. Şehitlikte Hasanov'un da katıldığı törende Azerbaycan Milli Marşı okundu. Yerel saatle 12.00'da şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu boyunca Hazar Denizi kıyısındaki gemiler ile metro trenleri ve otobüsler korna çaldı.

ALİYEV, İNŞASI DEVAM EDEN ZAFER PARKI'NI ZİYARET ETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Bakü'de inşası devam eden Zafer Parkı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aliyev ve eşi, parkın girişine şehitlerin anısına çiçek bıraktı.

2. Karabağ Savaşı'nda 2 bin 908 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Savaşın başladığı tarih olan 27 Eylül, "Şehitleri Anma Günü" ilan edilmişti.

Etiketler : azerbaycan ermenistan karabağ savaşı
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