VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da depremin 128. saatinde 13 yaşındaki Arda enkazdan sağ çıkarıldı
Belçika, Türkiye'de sahra hastanesi kuracak
Pakistan'dan Türkiye'ye yardımlar devam ediyor
AK Parti'den vefat eden Deniz Baykal için taziye mesajı
Diyarbakır'da kurulacak konteyner kent alanını inceledi
OHAL kapsamındaki yargı kararları Resmi Gazete'de
Deprem bölgesi Gaziantep'te çadır ve konteyner kentler kuruldu
"Depremler nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçilecek"
Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi
Başkan Erdoğan'dan vefat eden CHP eski Genel Başkanı Baykal için taziye mesajı
"Deprem 500 atom bombası etkisinde"
Deprem bölgelerinde Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak
10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara idari izin
ASO'nun deprem bölgesinde kuracağı konteynerli yaşam merkezi için çalışmalar sürüyor
Dünya Göçebe Oyunlarında kullanılan 50 konteyner deprem bölgesine sevk ediliyor
Mehmetçik depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor
Malatya'da enkazdan 124,5 saat sonra kurtarıldı
"Bölgede görevli arkadaşlarımızdan 4'ü şehit oldu, 45'i hayatını kaybetti"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve STK başkanları deprem bölgesinde
Türkiye Belediyeler Birliği'nden deprem bölgesine destek
Hatay'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan ve yardım malzemelerine el koyan 42 şüpheli yakalandı
"Türkiye'deki depremler 'sıra dışı'"
Ankara'daki hastanelerde 541 depremzede tedavi görüyor
Depremden 117 saat sonra anne ve kızı kurtarıldı
11 Şubat 2023 Cumartesi 13:45:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 13:45:00

Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin mağdurları için yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'ye 9 araçtan oluşan insani yardım konvoyunun gönderildiği bildirildi.

Araçlarda, 1015 çadır ile 240 ısıtıcının bulunduğu kaydedildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin mağdurları için Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti de kara yoluyla Türkiye'ye toplam 1000 kişinin barınacağı 10 çadır, 1000 battaniye, 1000 uyku tulumu, 1000 çift çorap, 1000 çift eldiven, 650 gömlek, 1000 termal iç çamaşırı, 20 set odun sobası ve 10 ton su gönderdi.

Azerbaycan, dün de hem hava hem de kara yoluyla Türkiye'ye 1000'den fazla çadır göndermişti.

Etiketler : azerbaycan türkiye çadır insani yardım asrın felaketi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX