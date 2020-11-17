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17 Kasım 2020 Salı 21:20:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 21:24:00

Azerbaycan tezkeresi kabul edildi!

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Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de kabul edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 16 Kasım 2020 günü TBMM’ye gönderilen tezkerede, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin yıllardır devam eden bir süreç olduğu aktarılmıştı.

Tezkerenin 17 Kasım’da Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Karabağ’da oluşturulan Barış Gücü misyonunda görevlendiren tezkere görüşmelerinin Azerbaycan Milli Diriliş Günü olan 17 Kasım’da yapılması da anlamlı ve önemli bir mesaj olarak yorumlandı.

Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi

16 Kasım 2020 günü TBMM Başkanlığı’na sunulan tezkerede, “Ermenistan’ın 27 Eylül’de Yukarı Karabağ cephe hattı boyunca askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben Azerbaycan, meşru müdafaa hakkına dayanarak başlattığı karşı harekat sonucunda, işgal altındaki topraklarının kurtarılması yönünde önemli başarı elde etmiştir.” ifadelerine yer verilmişti.

Türkiye’nin bu süreçte uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, Azerbaycan’a toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için destek verdiği ifade edilen tezkerede, sonuç olarak Azerbaycan’ın karşı harekatında sağladığı ilerlemenin, sahada yeni bir durum ortaya çıkardığı vurgulanmıştı.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan’ın aralarında vardıkları mutabakat uyarınca, 10 Kasım saat 00.00 itibarıyla bölgede ateşkesin tesis edildiği ve işgal altındaki bazı bölgelerin belirlenen takvime göre Azerbaycan’a iadesini içeren bir planın ortaya konulduğu aktarılan tezkerede yine taraflarca varılan mutabakat çerçevesinde, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir “Ortak Merkez”in oluşturulacağı belirtilmişti.

Azerbaycan’ın talebi üzerine Ortak Merkez’de Türkiye ve Rusya’nın müştereken yer almalarının kararlaştırıldığının altının çizildiği tezkerede ise öne çıkan hususlar şunlardır:

“Azerbaycan’ın belirleyeceği yerde, Türkiye’nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkez’de ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin ve lüzumuna göre ülkemizden sivil personelin görev yapmasının, 16 Ağustos 2010’da imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’ uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tescil eden uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ilkeleriyle uyumlu olduğu; bölge halklarının da huzur ve refahı yararına olacağı, ayrıca milli çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

Bu mülahazalarla Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye’nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK’nin Ortak Merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için anayasanın 92’nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.”

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